Romania: ricollegati a rete informatica undici degli ospedali colpiti da attacco cibernetico

- Undici degli ospedali in Romania attaccati lunedì dagli hacker sono stati ricollegati ai sistemi informatici. In totale, 25 strutture sanitarie in tutto il Paese hanno visto la loro attività parzialmente bloccata a causa di attacchi informatici. Secondo la Direzione nazionale per la sicurezza informatica, tra l'11 e il 12 febbraio "persone non identificate hanno attaccato il sistema informatico integrato e l'infrastruttura hardware con un virus di tipo ransomware, che ha avuto la conseguenza di bloccare il funzionamento di questo sistema e di comunicazioni di qualsiasi tipo, nonché di limitare l'accesso ai database informatici". Il ministero della Salute ha annunciato che ci sono ancora problemi nelle strutture dove l'infrastruttura informatica è stata sviluppata oltre 15 anni fa. In questi ospedali è possibile che i pazienti fronteggino tempi di attesa più lunghi della norma al pronto soccorso. (Rob)