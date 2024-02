Agricoltura: Calandrini (Fd'I), con esenzione Irpef Meloni risponde a lavoratori in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esenzione dell'Irpef "per ben due anni, per gli agricoltori maggiormente in difficoltà, dimostra l'impegno del governo Meloni per il settore e la capacità di trovare la copertura nonostante le risorse minime disponibili". Lo scrive in una nota il senatore e presidente della quinta commissione Bilancio, Nicola Calandrini. "Un'esenzione che dovrebbe trovare il plauso della sinistra, perché va a beneficio dei più deboli, e che invece viene contestata perché non estesa a tutti, anche a chi non ne ha bisogno", aggiunge. (segue) (Com)