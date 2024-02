Agricoltura: Calandrini (Fd'I), con esenzione Irpef Meloni risponde a lavoratori in difficoltà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha ascoltato gli agricoltori impegnati in una estesa protesta in particolare contro la politica europea ed è riuscita a comprenderne il malcontento", sottolinea Calandrini. "In pochi giorni poi, grazie al lavoro di tutti, è stata data una risposta concreta che si aggiunge a quanto già fatto per il settore. Un ulteriore successo che ora, spero, riporti un po' di serenità nel paese, per poter andare avanti con le riforme", conclude il senatore. (Com)