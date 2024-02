Milano: rubavano nelle case e fuggivano in monopattino, cinque arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito, su richiesta dei Pubblici Ministeri del VII Dipartimento, un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone, indagate perché ritenute appartenenti a un gruppo criminale specializzato nella commissione di furti in abitazione. L’attività d’indagine, attualmente allo stato delle indagini preliminari, è frutto della costante attività di monitoraggio e repressione del fenomeno dei reati contro il patrimonio svolta dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano che ha permesso di individuare e identificare i componenti del gruppo criminale ritenuti responsabile di numerosi furti in abitazione messi a segno negli scorsi mesi all’interno di appartamenti del centro città. Dopo aver registrato la consumazione di alcuni furti, gli investigatori della 2^ Sezione “Criminalità Straniera e Prostituzione” hanno acquisito le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza d’interesse, la cui visione, unitamente alla meticolosa analisi tecnica dei dati di traffico telefonico delle zone interessate dai furti, ha permesso, dapprima, di isolare il gruppo criminale e poi di identificarne i cinque componenti: quattro di origine sudamericana e un cittadino italiano, tutti tra i 25 ed i 30 anni e e con precedenti per reati contro il patrimonio. (segue) (Com)