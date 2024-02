Milano: rubavano nelle case e fuggivano in monopattino, cinque arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modus operandi era sempre uguale: uno di loro rimaneva in strada con funzione di palo mentre gli altri, dopo essersi introdotti all’interno dei condomini approfittando dell’uscita di un condomino, entravano all’interno degli appartamenti forzandone le porte o le finestre. Mettevano, quindi, a segno il colpo in brevissimo tempo prima di fuggire a bordo di biciclette o monopattini elettrici, riuscendo in tal modo a dileguarsi velocemente e rendere difficile un loro eventuale inseguimento. La successiva attività investigativa ha poi permesso agli investigatori milanesi di acquisire gravi e fondati elementi probatori in ordine alla responsabilità dei 5 soggetti per 7 furti perpetrati all’interno di abitazioni del centro cittadino tra aprile e dicembre 2023. (Com)