Russia: Putin, utilizzare esperienza operazione speciale nella protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità russe devono utilizzare l'esperienza ottenuta nel corso dell'operazione militare speciale per migliorare il sistema di protezione civile del Paese. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando ad una riunione del Consiglio del ministero delle Situazioni di emergenza russo. Secondo il presidente, si dovrebbe prestare una particolare attenzione al miglioramento della protezione civile nelle regioni che si trovano nelle immediate vicinanze della linea di combattimento, "sotto gli attacchi terroristici dei neonazisti". Il leader russo ha chiarito che questo vale anche per l'assistenza operativa ai cittadini che hanno riportato ferite o le cui proprietà sono state danneggiate a causa di sabotaggi e bombardamenti. (Rum)