Agricoltura: La Salandra (Fd'I), esenzione Irpef salva, buonsenso prevalga anche a Bruxelles

- Il ripristino dell'esenzione dell'Irpef agricola, "messa in discussione dagli sperperi scellerati dei governi giallo-rossi e dei loro bonus, è prorogata grazie a un preciso indirizzo politico del governo Meloni, un ennesimo segnale di vicinanza di questa maggioranza alle difficoltà degli agricoltori italiani". Lo scrive in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Agricoltura, Giandonato La Salandra. "Grazie a un emendamento al Milleproroghe, che io stesso ho sostenuto fin dalle prime istanze con il mio partito Fratelli d'Italia, il governo ha accolto lo spirito delle proposte avanzate da giorni a tutela degli agricoltori", aggiunge. (segue) (Com)