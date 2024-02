Agricoltura: La Salandra (Fd'I), esenzione Irpef salva, buonsenso prevalga anche a Bruxelles (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura, "ora più equa, che prevede l'esenzione totale per redditi fino a 10mila euro e dimezza l'Irpef per redditi fino a 15 mila euro per due anni, consentendo al 94 per cento della platea degli imprenditori agricoli di beneficiarne, non è il solo intervento a sostegno del settore, basti pensare agli 800 milioni di euro per nuovi macchinari, 300 milioni alle imprese e ai fondi del Pnrr", spiega La Salandra. "Ora il buonsenso prevalga anche a Bruxelles, per rimediare ai danni delle folli politiche di questi anni", conclude il deputato di Fratelli d'Italia. (Com)