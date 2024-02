San Valentino: Cia, giro d'affari da 80 milioni, 35 milioni di fiori venduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buone notizie per i produttori italiani di fiori italiani che aumentano le vendite a discapito delle rose di provenienza estera. In questo 2024 il giro d'affari di San Valentino - secondo i florovivaisti di Cia-Agricoltori Italiani - si aggira sugli 80 milioni di euro (in linea con il 2023), con la vendita di circa 35 milioni di fiori. Pur restando il fiore più venduto il 14 febbraio, la rosa a gambo lungo (sopra i 70cm) è rincarata fino agli 8-10 euro al dettaglio, mentre un bouquet misto di fiori Made in Italy (fresie, anemoni, ranuncoli, garofani) si attesta sui 25 euro. Cia stima, dunque, una maggiore vendita di prodotto nazionale (+20 per cento), grazie soprattutto ai tipici prodotti coltivati nelle aree a maggior vocazione floricola: Sanremo, Pescia e la provincia di Napoli. (segue) (Com)