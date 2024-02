San Valentino: Cia, giro d'affari da 80 milioni, 35 milioni di fiori venduti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cia ricorda come il settore del fiore reciso italiano sia particolarmente legato (a differenza del Nord Europa) alle ricorrenze: la festa della mamma, quella della donna, San Valentino e il giorno dei defunti, che rappresentano più del 50 per cento degli acquisti annui di fiori. In Italia il florovivaismo rappresenta il 5 per cento della produzione agricola e conta 27 mila aziende e 100 mila addetti, di cui 20 mila coltivano fiori e piante in vaso e 7 mila sono vivai. Il comparto intero vale 2,5 miliardi di euro, con cinque Regioni che intercettano l'80 per cento della produzione nazionale: la Liguria, che copre il 31 per cento del totale, la Campania con il 16 per cento, la Toscana con il 13 per cento, la Puglia con l'11 per cento e la Sicilia con il 10 per cento, 19 per cento le altre. (Com)