Imprese: ProSiebenSat1 chiude il 2023 con risultati migliori del previsto (2)

- Allo stesso tempo, i risparmi hanno avuto effetto. Mildner ha sottolineato che i risultati "ci rendono fiduciosi per il 2024, anche se il contesto economico rimane difficile". Per l'anno in corso, ProSiebenSat1 continua a prevedere "un leggero aumento del fatturato e un Ebitda rettificato pressoché stabile". In particolare, nel 2024 questo risultato dovrebbe attestarsi tra i 525 e 625 milioni di euro. Alla fine di dicembre scorso, il debito netto del gruppo dicembre ammontava a 1,55 miliardi di euro, in calo dagli 1,61 dello stesso mese del 2022. (Geb)