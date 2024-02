Civitavecchia: grave fuga di gas in zona Boccelle, evacuate 6 famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave fuga di gas in zona Boccelle a Civitavecchia, in provincia di Roma. È successo intorno alle ore 22 di ieri sera, tra piazza Vincenzo de Cesare e via Ezio Maroncelli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno rilevato una severa dispersione di gas. Pertanto si è reso necessario evacuare, a scopo cautelativo, sei famiglie residenti nella zona. I pompieri hanno quindi praticato dei fori nelle intercapedini delle abitazioni dove risultava esserci gas e, con l’ausilio di elettro ventilatori, si è proceduto a ventilazione forzata fino alla sua completa dispersione. Sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco, che estenderanno le misurazioni al resto delle strutture per mettere in sicurezza l’intera area.(Rer)