India: il 27 febbraio elezioni per rinnovo parziale camera alta

- Il 27 febbraio le assemblee di 15 Stati indiani voteranno per eleggere 56 membri del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento dell’India, il cui mandato è in scadenza. Gli Stati interessati sono l’Uttar Pradesh (dieci seggi), il Maharashtra (sei), il Bihar (sei), il Bengala Occidentale (cinque), il Madhya Pradesh (cinque), il Gujarat (quattro), il Karnataka (quattro), l’Andhra Pradesh (tre), il Telangana (tre), il Rajasthan (tre), l’Orissa (tre), l’Uttarakhand (uno), il Chhattisgarh (uno), l’Haryana (uno) e l’Himachal Pradesh (uno). Secondo il calendario annunciato dalla Commissione elettorale, la scadenza per la presentazione delle candidature è domani, 15 febbraio, e il controllo formale della documentazione dovrà essere ultimato entro il giorno seguente. Il 20 febbraio è il termine per l’eventuale ritiro delle candidature. Lo scrutinio si svolgerà il giorno stesso del voto. L’intero processo dovrà essere completato entro il 29 febbraio. (segue) (Inn)