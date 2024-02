Auto: “Nikkei”, la cinese Byd potrebbe aprire nuova fabbrica in Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di guadagnare terreno i rivali cinesi, tra cui spiccano anche Xpeng e Geely, l’azienda di Elon Musk ha annunciato un ribasso dei listini nel Paese asiatico, tagliando i prezzi delle Model S e Model X del 14 e del 21 per cento lo scorso settembre. Come osservato da Musk il mese scorso, “le aziende automobilistiche cinesi sono le più competitive al mondo" e "demolirebbero" gran parte della competizione internazionale in mancanza di barriere tariffarie e commerciali. (Git)