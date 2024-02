Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, risultati attesi non prima di marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi da circa due ore i seggi per le elezioni presidenziali in Indonesia, con 204 milioni di cittadini di età superiore ai 17 anni chiamati a scegliere il successore del presidente Joko Widodo alla guida della prima economia del Sud-est asiatico, e a rinnovare l'Assemblea consultiva del popolo, il parlamento bicamerale. Le operazioni di spoglio inizieranno immediatamente, ma secondo i media indonesiani i risultati del voto verranno annunciati ufficialmente soltanto il mese prossimo, probabilmente entro il 20 marzo. Il ministro della Difesa Prabowo Subianto ha dominato i sondaggi per l'intera durata della campagna elettorale, che è iniziata ufficialmente circa quattro mesi fa e che vede protagonisti anche l'ex governatore della provincia di Giava Centrale, Ganjar Pranowo, e l'ex governatore di Giacarta Anies Baswedan. Il presidente uscente Joko Widodo ha votato in un seggio nei pressi del palazzo presidenziale a Giacarta. "Ci auguriamo che le operazioni di voto procedano senza intoppi e che tutti i cittadini possano esprimere la propria preferenza in un clima di onestà, equità e sicurezza", ha dichiarato il presidente. Le operazioni di voto sono state prorogate nella reggenza di Demak, a Giava Centrale, alle prese proprio in queste ore con una alluvione. (segue) (Fim)