Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, risultati attesi non prima di marzo (2)

- La decisione assunta dal governo di proclamare il giorno delle elezioni una festività nazionale risulterà probabilmente in un'elevata affluenza alle urne, come del resto nel 2019, quando partecipò al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto. Quest'anno, il 52 per cento degli elettori registrati ha meno di 40 anni e quasi un terzo di tutti gli elettori ha meno di 30 anni: un dato che evidenzia l'importanza della componente più giovane dell'elettorato nel definire il futuro indirizzo del Paese. L'Indonesia sembra comunque avviarsi su un percorso di continuità, anche per quanto riguarda le relazioni internazionali: i candidati alla presidenza hanno tutti evitato prese di posizione nette in merito alla Cina, Paese che ha assunto un ruolo cruciale nello sviluppo economico e infrastrutturale dell'Indonesia. (segue) (Fim)