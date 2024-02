Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, risultati attesi non prima di marzo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 55enne Ganjar Pranowo, ex governatore Giava centrale, è il candidato ufficiale alla presidenza del Partito democratico indonesiano di lotta (Pdi-P), principale partito di governo dell'Indonesia. Dopo aver servito come deputato per circa un decennio, Ganjar è stato eletto governatore di Giava Centrale nel 2013 grazie a una piattaforma politica basata sul sostegno ai meno abbienti e la lotta alla corruzione: tutte politiche che gli sono valse l'immagine di "uomo del popolo", alla pari del presidente Joko Widodo. Ganjar si pone dunque come figura di continuità rispetto al governo uscente. La decisione del presidente Widodo di rompere con il suo stesso partito, e sostenere invece la candidatura del ministro della Difesa Prabowo e del figlio maggiore Gibran, ha indebolito Ganjar sul piano politico, anche se le polemiche alimentate negli ultimi mesi dalle influenze elettorali indebite di Widodo potrebbero dare al candidato del Pdi-P la spinta necessaria a forzare un secondo turno elettorale. (segue) (Fim)