Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, risultati attesi non prima di marzo (7)

- Nel 2017, però, si allineò con decisione al conservatorismo islamico, cogliendo l'occasione di battere il suo avversario alle elezioni governatoriali, l'etnico cinese Basuki Tjahaja Purnama (noto come Ahok), accusato di blasfemia e successivamente incarcerato per due anni. Da governatore di Giacarta, Anies ha ricevuto elogi per il lavoro di ammodernamento infrastrutturale della capitale. Negli ultimi anni ha mantenuto la vicinanza all'islamismo indonesiano, e si è distinto per l'agguerrita opposizione ad alcune delle politiche di Widodo, a cominciare dal piano per la costruzione della nuova capitale di Nusantara. (Fim)