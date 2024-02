Giappone-Corea del Sud: Kishida valuta visita a Seul il 20 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, potrebbe visitare la Corea del Sud il 20 marzo. Lo ha riferito oggi l'emittente televisiva giapponese "Fuji Tv", secondo cui durante la visita il primo ministro intende confrontarsi con il presidente coreano Yoon Sul Yeol prima delle elezioni in programma in Corea del Sud nel mese di aprile, per discutere questioni di comune interesse come le sfide alla sicurezza poste dalla Corea del Nord. L'ultima visita di Kishida in Corea del Sud risale a maggio dello scorso anno, nell'ambito della "shuttle diplomacy" inaugurata dai leader dei due Paesi, ovvero la conduzione di periodiche visite reciproche nell'ambito del miglioramento delle relazioni bilaterali. (Git)