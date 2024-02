Medio Oriente: Schlein, l'Italia guidi azione europea per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in una intervista alla "Stampa" si dice soddisfatta per aver messo la sua firma su quello che definisce "un avanzamento significativo". Un voto della Camera per impegnare il governo a chiedere un immediato cessate il fuoco a Gaza. "Erano passati mesi dall'ultimo dibattito parlamentare sul Medio Oriente - osserva la segretaria -, serviva un passo in avanti, noi è da ottobre che diciamo queste cose. Nel frattempo, però, ci sono stati migliaia di morti e abbiamo visto morire Hind, una bambina di 6 anni. Abbiamo visto questo orrore". Quindi l'invito alla premier Giorgia Meloni a un confronto affinché il governo metta in campo "un'iniziativa diplomatica degna della nostra tradizione. Chiediamo che l'Italia guida un'azione europea. Bisogna essere più fermi e incisivi". (segue) (Rin)