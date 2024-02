Autonomia: Sala, la riforma non considera le grandi città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una intervista al "Corriere della Sera" commenta il via libera del Senato all'autonomia differenziata: "Non mi piace perché non considera le grandi città. Penso sia una follia il rischio di avere venti politiche energetiche diverse. II tema dell'autonomia sta portando incredibilmente tante regioni a differenziarsi su questioni fondamentali. Rispetto l'amico Bonaccini che sul fine vita dice: 'Lo regolamento io perché non lo fa lo Stato'. Ma è pensabile che in 20 regioni ci siano 20 diverse leggi sul fine vita?". "Io - continua - sono a favore di una regolamentazione e ritengo che siano molti i casi in cui è lecito togliersi la vita, ma è pensabile che se un milanese sente questo bisogno debba prendere la residenza in Piemonte perché magari lì è permesso e in Lombardia è vietato?". (segue) (Rin)