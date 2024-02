Autonomia: Sala, la riforma non considera le grandi città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro aspetto della mancanza di una legge nazionale riguarda la trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali: "Anche qui faccio una domanda: ma quindi si possono fare registrazioni a Brescia e non a Milano perché la procura di Brescia è favorevole? Serve una regolamentazione. Ricordo che una volta a Palazzo Chigi incontrai Giorgia Meloni particolarmente alterata perché ero stato a Bruxelles a difendere le trascrizioni. 'Capisco — mi ha detto — ma perché non ne hai parlato con me?'. Perché le cose non si stanno muovendo è stata la mia risposta". Quanto al Pd: "Non va soprattutto la scarsa voglia di vincere che alberga all'interno del partito. C'è la volontà di rimanere su un terreno di conferma dei valori del proprio elettorato vero o presunto. Ci si prende pochi rischi. Però se ti assumi pochi rischi rimani al 20 per cento". "L'Italia - conclude Sala - ha bisogno di un Pd forte. Vorrei vedere più aggressività nella volontà di vittoria. Poi è chiaro che per vincere bisogna essere in coalizione e qui cominciano i dolori". (Rin)