Israele: ministra Esteri tedesca Baerbock da oggi in visita nel Paese

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, è da oggi in Israele per una visita di due giorni, suo quinto viaggio nello Stato ebraico da quando è stato attaccato dal movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023. Come riferisce il gruppo editoriale Rnd, l'esponente dei Verdi incontrerà il presidente, il primo ministro e il ministro degli Esteri di Israele, rispettivamente Yitzhak Herzog, Benjamin Netanyahu e Israel Katz. Al centro dei colloqui, l'offensiva annunciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) contro Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, con Baerbock che ha chiesto l'apertura di “corridoi sicuri” per permettere alla popolazione palestinese di mettersi in salvo. Con gli interlocutori israeliani, la ministra degli Esteri tedesca discuterà, inoltre, delle modalità per raggiungere un cessate il fuoco umanitario nella Striscia di Gaza e farvi giungere più aiuti, della liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas e della necessità di proteggere i civili palestinesi durante le operazioni delle Idf. (Geb)