Giustizia: Sisto, ora i cittadini saranno al centro del processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge Nordio ha superato il primo passaggio parlamentare a Palazzo Madama e in un'intervista al "Tempo" Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, nonché senatore di Forza Italia, analizza il provvedimento. "Un cambiamento di rotta - rileva innanzitutto Sisto -. Con le nostre riforme, la giustizia finalmente si orienta verso il cittadino e non verso l'accusa. Abbiamo avviato un percorso verso un processo che abbia il cittadino al centro, senza penalizzare chi fa le indagini". Tra i punti qualificanti l'abolizione dell'abuso d'ufficio: "L'obiettivo è consentire ai cittadini di avere rapporti più fluidi con la Pa. Nell'epoca del Pnrr è necessario che il pubblico amministratore e il pubblico dirigente superino la 'paura dell'atto lecito', che provocava un ritardo nell'emanazione dei provvedimenti. Viene eliminato un reato non solo inutile, ma anche dannoso, perché pregiudicava il rapporto di correttezza tra cittadino e Pa.La nostra impostazione è completamente 'cittadino-centrica'". "Anche il ridimensionamento del traffico di influenze - continua - ha questa stessa logica: scongiurare che ci siano iscrizioni a 'modello 21' lunghe e inutili. Vogliamo evitare situazioni che siano dolorose solo dal punto di vista della pendenza, ma che poi non portano a nessun risultato". Per l'abuso d'ufficio, i detrattori dell'abolizione sostengono che verrà meno uno strumento per combattere corruzione e malaffare: "E' una norma che ha migliaia di iscrizioni a fronte di pochissime condanne. Oltre il 90 per cento di proscioglimenti e assoluzioni. Ciò vuol dire che questa fattispecie non ha neanche la capacità di penetrare il sistema di illegalità della cosa pubblica. Noi abbiamo, come ha detto Nordio, un arsenale di 17 norme contro la corruzione. In alcun modo si ridurranno gli strumenti per combatterla". (segue) (Rin)