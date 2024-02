Giustizia: Sisto, ora i cittadini saranno al centro del processo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro tema importante, le intercettazioni: "Anche da questo punto - rileva il viceministro - passa il fil rouge che unisce le varie norme. Sarà il giudice che deciderà quelle pubblicabili, inserendole nel suo provvedimento. Ciò vuol dire che poniamo fine alla 'caccia al tesoro' dell'intercettazione gossipara, che solletica anziché informare, e magari coinvolge una persona del tutto estranea al procedimento. Ciò significa, per noi, un passo deciso e fermo verso una dimensione del processo legata sempre più alle aule giudiziarie e sempre meno alle tv e alle pagine dei giornali". Quanto alla separazione delle carriere: "Qualche giorno fa, al congresso delle Camere Penali, ho riferito che il nostro Capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, nella prossima conferenza dei presidenti di gruppo chiederà la calendarizzazione a marzo in Aula della separazione delle carriere, pendente in Commissione Affari Costituzionali. Per noi di Forza Italia, come ha precisato Antonio Tajani, è la riforma delle riforme". Ed è necessario realizzarla per un semplice motivo: "Nella Carta c'è già scritto tutto, l'articolo 111 sancisce che il giudice è terzo ed imparziale. Il giudice solo. Gli altri magistrati, i Pm, sono solo autonomi ed indipendenti". Il ministro usa la metafora di una partita di calcio: "L'arbitro, per estrarre con correttezza ed equilibrio un cartellino giallo o rosso, deve essere equidistante dalle due squadre. il giudice deve essere alla cima di un triangolo isoscele , che gli consente di avere la stessa distanza dalla difesa e dall'accusa", conclude Sisto. (Rin)