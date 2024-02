Turismo: Santanché, Italia player internazionale di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, in una intervista al "Mattino" spiega che il Piano strategico di sviluppo è articolato come "uno strumento di analisi e visione. Analisi in quanto va a prendere in considerazione i principali segmenti del settore, offrendone una panoramica generale in termini di caratteristiche, peculiarità e dati. Visione, perché presenta una filosofia, fatta propria dal governo, fondata sul gioco di squadra, sul superamento della frammentarietà attuale, e su uno sguardo prospettico su ciò che è una vera e propria industria". In tal senso - continua la ministra -, col Pst abbiamo individuato alcune linee d'indirizzo, che definiamo 'pilastri strategici' - ossia governance, innovazione, qualità e inclusione, formazione e carriere professionali, sostenibilità -, che devono poi informare le singole attività realizzate in favore del turismo, siano esse politiche, misure, campagne di comunicazione e promozione, investimenti. L'obiettivo è far sì che l'Italia si attesti a tutti gli effetti come player internazionale di riferimento". Rispetto ai dati pre-Covid, nel 2023 il turismo nel Mezzogiorno è cresciuto meno che al Nord: "Il Covid ha cambiato il modo di viaggiare. Si va sempre più alla ricerca di esperienze legate al turismo lento, alla natura, ai borghi. Tutti elementi ancora poco sfruttati al Sud che, per sua natura, trova nel mare la sua grande forza, soprattutto in prossimità dell'estate. Ma bisogna andare oltre la logica delle stagioni e sfruttare il grande potenziale del territorio. E il Mezzogiorno è un vero tesoro, in questo senso. Perché non è solo mare: è tanto altro". (segue) (Rin)