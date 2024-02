Turismo: Santanché, Italia player internazionale di riferimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la ministra è a Napoli, al NauticSud. La città ha avuto un vero e proprio boom ma la risorsa mare non sembra essere sfruttata a pieno: "Napoli è tra le città con una delle crescite più spiccate e convincenti, anche perché è stata in grado di rafforzare il proprio brand e migliorare l'offerta turistica, tanto da essere una destinazione amata soprattutto per il turismo culturale e quello naturalistico. Questo vuol dire andare oltre una logica monoprodotto e costruire un'efficace proposta diversificata". Ora - aggiunge Santanchè - bisogna puntare su quel turismo che attrae visitatori 'alto spendenti', che sono quelli che impattano maggiormente sull'economia del territorio, e lavorare per aumentare la permanenza media facendo in modo che chi viene a Napoli visiti poi il resto della regione, che ha tantissimo da offrire". La ministra si sofferma inoltre sulla questione del turismo eccessivo: "I turisti non sono mai troppi. Il problema arriva quando noi non siamo in grado di gestirli, finendo dunque col subire il turismo. Piuttosto, dobbiamo lavorare sulla gestione dei flussi attraverso strategie di promozione mirata che possano favorire la distribuzione dei turisti in maniera omogenea in tutte le stagioni dell'anno. Oltre a questo - conclude Santanchè - è necessario lavorare anche sulla formazione del personale e il ministero ha già stanziato 21 milioni di euro per migliorare il livello professionale - in quanto chiave per l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi". (Rin)