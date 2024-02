Corea del Sud: Yoon rinvia viaggio in Germania e Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, ha rinviato il viaggio ufficiale in Germania e Danimarca originariamente in programma la prossima settimana. Lo ha annunciato oggi l'ufficio del presidente coreano. Yoon sarebbe dovuto partire sabato alla volta di Berlino per colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha visitato a sua volta Seul nel maggio dello scorso anno. Il calendario della visita di Yoon prevedeva anche una sosta a Copenaghen. (segue) (Git)