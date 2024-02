Corea del Sud: Yoon rinvia viaggio in Germania e Danimarca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio del viaggio in Europa sarebbe legato alle difficoltà del partito del presidente, il Partito del potere dei nazionali, in vista delle elezioni parlamentari che si terranno in Corea del Sud il 10 aprile. Nei mesi scorsi esponenti dell'opposizione parlamentare hanno accusato Yoon di aver intrapreso troppi viaggi all'estero senza risultati concreti, un'accusa che l'ufficio del capo dello Stato ha respinto bollandola come infondata. Sul presidente pesa anche lo scandalo che ha investito di recente la first lady, Kim Keon Hee, accusata di aver ricevuto una borsa di marca in cambio di favori personali: una vicenda che Yoon ha definito una "manovra politica" tesa a screditarlo in vista del voto. (Git)