Russia: ministero Esteri, sospesi pagamenti annuali a Consiglio Artico

- La Russia ha sospeso i pagamenti annuali al Consiglio Artico "fino a quando non riprenderà il vero lavoro" dell'organizzazione, con la partecipazione di tutti i Paesi membri. Lo riferisce l'agenzia russa "Ria", citando il ministero degli Esteri di Mosca. "Al momento, il pagamento da parte della Russia dei contributi annuali al bilancio del Consiglio Artico è stato sospeso fino alla ripresa dei lavori reali in questo formato, con la partecipazione di tutti i Paesi membri", ha reso noto il ministero. Le attività del Consiglio Artico sono state di fatto sospese dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, per decisione delle altre nazioni che compongono l'organizzazione, vale a dire Finlandia, Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca, Canada e Stati Uniti. (Rum)