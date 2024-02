Nato: la Germania ha raggiunto l'obiettivo del 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha raggiunto l'obiettivo di aumentare le spese per la difesa al 2 per cento del Pil, stabilito dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, gli stanziamenti militari nell'anno in corso ammontano a 73,41 miliardi di euro, secondo il governo tedesco. Si tratta di un massimo storico, con la Germania che ha destinato alle spese militari il 2 per cento del Pil per l'ultima volta nel 1992. Durante la Guerra fredda, tale quota superava “solitamente il 3 per cento” e, nel 2023, è stata dell'1,57 per cento (56,64 miliardi di euro).(Geb)