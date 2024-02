Taiwan: ministero Difesa ha rilevato 4 aerei e 4 navi cinesi nello Stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle annose tensioni con la Cina nello Stretto, la stessa Taiwan ha investito nel perfezionamento del proprio apparato difensivo. Ad agosto, il governo ha approvato un disegno di legge di bilancio che quest’anno prevede una spesa record per la difesa, pari a 19 miliardi di dollari. Il budget assegnato dallo Yuan esecutivo è aumentato del 4,6 per cento rispetto all'anno precedente ed equivale a circa il 2,5 per cento del Prodotto interno lordo di Taiwan (Pil). L'isola sta inoltre aggiornando le proprie attrezzature ed espandendo la propria produzione missilistica. A quanto riferito dal quotidiano locale “Liberty Times” il mese scorso, il governo prevede di realizzare due nuove basi missilistiche lungo la costa orientale dell’isola entro aprile 2026. Nel dettaglio, la base "Fxn" sorgerà nella cittadina di Xincheng, mentre la base "N425" sarà realizzata nella cittadina di Ji An, entrambe situate nella contea di Hualien. Le infrastrutture, che saranno deputate allo stoccaggio di missili anti-nave, hanno richiesto un investimento di 55 milioni di dollari. Il tutto dopo che il governo ha approvato la costruzione di altre due basi militari, che sorgeranno rispettivamente nella città di Yilan e nella municipalità di Suao, lo scorso anno. Il valore dei progetti, che dovrebbero essere completati entro dicembre 2025, è di 2,42 miliardi di dollari. (segue) (Res)