Russia-Vaticano: ambasciatore Soltanovskij, stretti contatti su minori presenti in area operazione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia mantiene stretti contatti con il Vaticano per quanto riguarda i minori presenti nella zona dell'operazione militare speciale. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Vaticano Ivan Soltanovskij in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". “Il lavoro sulle questioni umanitarie continua senza sosta. Come ho già detto, è in corso un lavoro congiunto tra la commissaria sotto la presidenza della Federazione Russa, Maria Lvova-Belova, e il cardinale Matteo Zuppi sui bambini evacuati dalla zona del Distretto militare settentrionale. Le informazioni trasmesse attraverso il Vaticano sui minori ucraini ricercati da parenti in Ucraina vengono esaminate nel dettaglio", ha osservato il diplomatico. L'ambasciatore ha sottolineato che “una questione altrettanto importante è lo scambio di informazioni sui prigionieri di guerra”. “Se il Vaticano vuole ampliare il campo dei temi della cooperazione umanitaria, allora siamo aperti alla discussione”, ha concluso l'ambasciatore. (Rum)