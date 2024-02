Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si sono chiusi da poco i seggi per le elezioni presidenziali in Indonesia, con 204 milioni di cittadini di età superiore ai 17 anni chiamati a scegliere il successore del presidente Joko Widodo alla guida della prima economia del Sud-est asiatico, e a rinnovare l'Assemblea consultiva del popolo, il parlamento bicamerale. Il ministro della Difesa Prabowo Subianto ha dominato i sondaggi per l'intera durata della campagna elettorale, che è iniziata ufficialmente circa quattro mesi fa e che vede protagonisti anche l'ex governatore della provincia di Giava Centrale, Ganjar Pranowo, e l'ex governatore di Giacarta Anies Baswedan. I tre candidati si sono già personalmente recati alle urne per esprimere il loro voto, così come il presidente uscente Joko Widodo, che ha votato in un seggio nei pressi del palazzo presidenziale a Giacarta. "Ci auguriamo che le operazioni di voto procedano senza intoppi e che tutti i cittadini possano esprimere la propria preferenza in un clima di onestà, equità e sicurezza", ha dichiarato il presidente. Le operazioni di voto sono state prorogate nella reggenza di Demak, a Giava Centrale, alle prese proprio in queste ore con una alluvione. (segue) (Fim)