Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (11)

- Lo scorso ottobre, complice una controversa sentenza della Corte costituzionale, il figlio 36enne di Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ha ottenuto il permesso di candidarsi alla carica di vicepresidente a fianco di Prabowo, nonostante la Costituzione indonesiana preveda un requisito minimo di età di 40 anni. La sentenza ha innescato forti polemiche, dal momento che il giudice capo dell'Indonesia, Anwar Usman, è cognato di Widodo. Il pronunciamento ha portato a una procedura disciplinare a carico di Anwar, che però non ha annullato il via libera alla candidatura del figlio del presidente. Attivisti pro-democrazia, accademici e gruppi studenteschi sono stati protagonisti in questi mesi di proteste sempre più accese contro il presidente uscente, che accusano di aver tramato per assicurare la propria influenza sulla politica indonesiana anche dopo la fine del suo mandato. (segue) (Fim)