Indonesia: chiusi seggi elezioni presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (16)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è però il più grande partner commerciale dell'Indonesia, e la sua principale fonte di investimenti esteri, soprattutto negli impianti di lavorazione del nichel, che figurano in modo prominente nella spinta del Paese verso l'industrializzazione. Pechino ha anche un ruolo di prominenza nello sviluppo infrastrutturale dell'Indonesia, come dimostrato dal progetto, sostenuto da Pechino, della prima linea ferroviaria indonesiana ad alta velocità, tra Giacarta e Bandung. La reticenza dei candidati alla presidenza indonesiana a criticare il ruolo delle aziende cinesi in una serie di problemi ambientali e, più recentemente, in diversi incidenti mortali sul lavoro, dimostrano che a prescindere dall'esito delle prossime elezioni l'Indonesia resterà fortemente dipendente dalla Cina sul piano economico. (Fim)