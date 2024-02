Russia-Vaticano: ambasciatore Soltanovskij, Papa Francesco ritiene inaccettabili persecuzioni religiose in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco considera inaccettabile la persecuzione religiosa in Ucraina contro la Chiesa ortodossa, e chiede di porre fine alla discriminazione religiosa. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Vaticano Ivan Soltanovskij in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". “L’ambasciata informa regolarmente la parte vaticana a tutti i livelli sull’oppressione della Chiesa canonica ortodossa ucraina. La situazione della persecuzione delle persone per motivi religiosi preoccupa i nostri interlocutori vaticani. La Santa Sede e il Papa personalmente chiedono pubblicamente la fine della discriminazione religiosa e difendono la libertà di religione”, ha detto l'ambasciatore, rispondendo a una domanda su come il Pontefice risponderà agli appelli di Mosca a condannare Kiev per le sue azioni contro la Chiesa ortodossa ucraina. "Nel mese di marzo 2023 papa Francesco parlò in difesa dei monaci del Pechersk Lavra (il Monastero delle grotte, un complesso di siti religiosi) di Kiev. Naturalmente vorremmo che la voce autorevole del Vaticano suonasse più forte di fronte alle palesi violazioni delle libertà religiose dei credenti ortodossi ucraini da parte delle autorità di Kiev e della 'Chiesa' scismatica (Chiesa ortodossa dell'Ucraina)", ha aggiunto il diplomatico. (Rum)