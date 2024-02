Indonesia: in corso le elezioni presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di studenti e attivisti in Indonesia hanno deciso di scendere in piazza in diverse città del Paese anche lunedì 12 febbraio, per contestare tali ingerenze. Jokowi non ha appoggiato pubblicamente nessuno dei tre candidati alla presidenza indonesiana, ma si è fatto più volte vedere in pubblico con l'attuale ministro della Difesa. La presidenza ha sempre negato qualsiasi forma d’ingerenza nel processo elettorale da parte di Jokowi, ma ad accendere le proteste è stata la pubblicazione di un documentario da parte del giornalista investigativo locale Dandhy Laksono, secondo cui alti funzionari dello Stato e delle forze dell’ordine avrebbero utilizzato risorse pubbliche per favorire Prabowo. La pellicola, intitolata “Dirty Vote”, è uscita nel fine settimana e ha già raccolto 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Le accuse di Dandhy sono state respinge dal governo di Giacarta e definite “diffamatorie” dal team di campagna elettorale di Prabowo. (segue) (Fim)