Indonesia: in corso le elezioni presidenziali, Prabowo Subianto punta alla vittoria al primo turno (13)

- Contrariamente alle elezioni del 2019, caratterizzate da un clima di fortissima contrapposizione tra i candidati, la campagna che culminerà nel voto di domani è stata contrassegnata da toni moderati, e da una scarsa differenziazione tra le agende dei candidati alla presidenza, che hanno perlopiù evitato il terreno delle contrapposizioni etniche e religiose. Ciò è dovuto al fatto che nessuno dei tre candidati sconta l'opposizione del mondo islamico indonesiano, e che i gruppi islamisti più radicali sono sostanzialmente spariti dalla scena pubblica nell'arco dell'ultimo quinquennio. Uno tra i temi maggiormente dibattuti nel corso della campagna elettorale è stato invece il riordino delle finanze pubbliche. La creazione di un nuovo ente fiscale è da tempo oggetto di discussione in Indonesia come possibile strumento per affrontare il cronico problema delle scarse entrate dello Stato, a fronte del fallimento nell'adozione di soluzioni più dirette come l'espansione della base fiscale. (segue) (Fim)