Giappone: collocate prime obbligazioni sovrane per la transizione verde al mondo

- Il Giappone ha messo all'asta oggi le prime obbligazioni sovrane per la transizione verde al mondo, soprannominate "Gx Bond": uno strumento finanziario teso a sostenere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica del Paese. Tramite l'emissione delle obbligazioni, il governo giapponese punta a raccogliere fondi per finanziare lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie emergenti che assistano la riduzione delle emissioni di gas serra, come nuovi tipi di batterie e microchip dai consumi energetici più contenuti. L'operazione avviata dal Giappone è osservata con attenzione dagli investitori, da altri Paesi asiatici e da diverse economie in via di sviluppo, che in caso di successo potrebbero replicare l'iniziativa di Tokyo. (segue) (Git)