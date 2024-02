Giappone: collocate prime obbligazioni sovrane per la transizione verde al mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tramite la "Green Growth Strategy", la strategia di crescita verde adottata nell'ottobre 2020, il Giappone punta a conseguire la neutralità carbonica entro il 2050. La strategia include 5 strumenti politici intersettoriali e piani d'azione per 14 settori di crescita strategici nei comparti energetico, dei trasporti e della manifattura, e dell'edilizia residenziale e commerciale. Al fine di accelerare gli investimenti nella transizione verde, il Governo ha varato nel 2023 una "Strategia di Promozione GX" che prevede l'impegno ad assicurare per i prossimi dieci anni uno stanziamento di circa 120 miliardi di euro attraverso l’emissione di titoli di Stato per la transizione climatica ("GX Transition Bonds") e a stimolare investimenti pubblici e privati per un totale di circa mille miliardi di euro attraverso il cosiddetto “pro-growth carbon pricing”, l’attribuzione di un valore economico alle emissioni di CO2 e la possibilità di scambiarle con altri operatori economici. (segue) (Git)