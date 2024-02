Giappone: collocate prime obbligazioni sovrane per la transizione verde al mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica stabiliti dalla strategia di crescita verde ha reso necessario nel 2021 la modifica del piano energetico nazionale, con la designazione delle fonti rinnovabili come principali risorse per la generazione di elettricità, e l’introduzione di idrogeno e ammoniaca nel mix energetico. Secondo il nuovo Sesto Piano Energetico Strategico, le risorse fossili verranno ridotte dall’attuale 83 per cento al 68 per cento del mix di fornitura energetica entro il 2030, mentre le risorse non fossili verranno incrementate dal 17 per cento del 2022 al 32 per cento. Il nucleare, in particolare, dovrebbe assicurare una quota del fabbisogno energetico nazionale compresa tra il 9 e il 10 per cento; le fonti rinnovabili dovrebbero occupare una quota pari a circa il 22-23 per centro, mentre da idrogeno e ammoniaca dovrebbe giungere circa l'un per cento. (Git)