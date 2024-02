Usa: Camera, Democratici riconquistano il seggio di New York lasciato vacante da George Santos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici hanno riconquistato il seggio della Camera dei rappresentanti Usa lasciata vacante dall'ex deputato repubblicano George Santos, espulso lo scorso dicembre a seguito di incriminazioni per presunti reati penali e di menzogne in merito al uso curriculum e ai suoi trascorsi che erano emerse sin dall'indomani delle elezioni di medio termine. Secondo le proiezioni pubblicate dalla stampa Usa, con oltre il 50 per cento dei voti già conteggiati, l'ex deputato democratico Tom Suozzi ha riconquistato il seggio che aveva occupato sino al 2022. L'elezione suppletiva che si è tenuta ieri a New York riduce ulteriormente la già risicata maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, portandola a soli 219 seggi contro i 213 dei Democratici, e sono ritenute un indicatore degli orientamenti politici nazionali in vista del voto presidenziale che si terrà il prossimo novembre. (segue) (Was)