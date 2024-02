Corea del Nord: missili da crociera lanciati al largo della costa orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha rivendicato nei giorni scorsi lo sviluppo di un nuovo sistema di controllo balistico per sistemi lanciarazzi multipli e proiettili d'artiglieria guidati. Lo ha riferito il 12 febbraio l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". L'Accademia di Scienze della difesa nordcoreana, che supervisiona il programma missilistico nordcoreano, avrebbe completato un collaudo del "controllo balistico" tramite proiettili guidati da 240mm per sistemi lanciarazzi multipli. Secondo "Kcna", le forze armate nordcoreane intendono "rivalutare" e accrescere il ruolo tattico dei sistemi lanciarazzi multipli grazie a un "rapido miglioramento tecnico": lo sviluppo del nuovo sistema di controllo e dei relativi proiettili guidati rappresenterà secondo l'agenzia di stampa un "cambiamento qualitativo" per l'artiglieria nordcoreana. (segue) (Git)