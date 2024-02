Corea del Nord: missili da crociera lanciati al largo della costa orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collaudo segue una serie di test balistici effettuati dalla Corea del Nord nel corso delle ultime settimane. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha dichiarato la scorsa settimana che se aggredita Pyongyang non esiterebbe a "porre fine" alla Corea del Sud. Il Nord, dotato di armi nucleari, ha proclamato Seul suo "nemico principale", ha chiuso tutte le agenzie preposte alla riunificazione pacifica tra i due Paesi e ha minacciato una guerra in caso di violazioni territoriali di "0,001 millimetri". "Se il nemico osasse ricorrere alla forza contro il nostro Paese, compiremmo una scelta audace che cambierebbe la storia, e non esiteremmo a mobilitare tutte le nostre forze per porre fine" alla Corea del Sud, ha dichiarato Kim secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". Secondo Kim, "la pace non è qualcosa da elemosinare o da trasformare in merce negoziale". Le dichiarazioni del leader nordcoreano sono giunte in occasione di un evento organizzato dal ministero della Difesa per l'anniversario della fondazione dell'Armata del popolo coreano, le forze armate del Paese. (segue) (Git)