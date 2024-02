Usa: presidente Camera Johnson, Mayorkas "merita l'impeachment" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha votato ieri a favore dell’avvio di una procedura di impeachment nei confronti del segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas. La misura, legata alla gestione della crisi dei migranti al confine con il Messico da parte dell’amministrazione Biden, è la prima nei confronti del segretario di uno dei dipartimento federali in quasi 150 anni. Il via libera è arrivato dopo la votazione di martedì 13 febbraio, la seconda dopo che il primo tentativo dei repubblicani, la settimana scorsa, è fallito a causa delle obiezioni presentate da alcuni deputati. Secondo il dipartimento di Sicurezza interna, la messa in stato d'accusa di Mayorkas non presenza "alcun briciolo di prova o legittimità costituzionale". (Was)