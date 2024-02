Usa: Biden condanna impeachment Mayorkas, "atto di partigianeria incostituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è scagliato contro la maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa, per aver promosso e autorizzato la messa in stato d'accusa del segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, accusato dai conservatori d'aver alimentato anziché contrastare la storica crisi migratoria al confine con il Messico. "La storia non ricorderà favorevolmente i deputati repubblicani per il loro plateale atto di partigianeria incostituzionale", afferma una nota del presidente diffusa dopo il voto della Camera dei rappresentanti. Secondo la Casa Bianca, l'impeachment di Mayorkas è un atto politicamente motivato. "I Repubblicani davvero preoccupati da quanto accade al confine dovrebbero chiedere al Congresso di stanziare più risorse e misure di sicurezza per il confine", afferma la nota del presidente. (segue) (Was)