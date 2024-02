Usa: Biden condanna impeachment Mayorkas, "atto di partigianeria incostituzionale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Camera dei rappresentanti Usa Mike Johnson, invece, Mayorkas "merita di essere posto in stato d'accusa". "Sin dal suo primo giorno in carica, il segretario Mayorkas ha deliberatamente e costantemente rifiutato di applicare le leggi federali in materia di immigrazione, alimentando la peggior catastrofe di confine nella storia degli Stati Uniti", ha accusato Johnson. Secondo il presidente della Camera, il segretario avrebbe "minato la fiducia dell'opinione pubblica con molteplici dichiarazioni menzognere rese al Congresso, ostruito il ruolo legale di supervisione del dipartimento di Sicurezza interna, e violato il suo giuramento d'ufficio. Alejandro Mayorkas merita l'impeachment, e il Congresso ha l'obbligo costituzionale di procedere in tal senso. (...) Dal momento che il segretario rifiuta di fare il lavoro assegnatogli dal Senato, la Camera ha il dovere di agire", ha dichiarato Johnson. (Was)