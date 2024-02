Argentina-Italia: ministra Esteri Mondino, giornata di incontri con imprese e istituzioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Negli ultimi 15 anni, l'Argentina è stata un'importante piattaforma per la creazione e la crescita di nuovi unicorns, con aziende valutate in miliardi di dollari. Secondo informazioni specializzate, l'Argentina conta attualmente 16 aziende produttrici di unicorni e altre cinque stanno per unirsi a questo gruppo", ha spiegato. Stando al governo argentino, nel 2022 le esportazioni argentine di Servizi basati sulla conoscenza (Sbc) sono cresciute del 18,9 per cento e hanno raggiunto 8,2 miliardi di dollari, rappresentando il 57 per cento del totale delle esportazioni argentine di servizi e l'8 per cento del totale delle esportazioni argentine. Il settore presenta un saldo commerciale positivo di 164 milioni di dollari. Nella prima metà del 2023, le esportazioni argentine di Sbc hanno raggiunto i 4,2 miliardi di dollari. (segue) (Abu)