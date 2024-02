Russia: ambasciatore a Londra, "nessun interesse" per Polonia e Paesi baltici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "non ha alcun interesse" per la Polonia, la Lettonia, l'Estonia o qualsiasi altro Paese. Lo ha affermato l'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrej Kelin, in un'intervista all'emittente "Sky News". "Non c'è alcun interesse per la Polonia o per altri Paesi baltici e comprendiamo pienamente che qualsiasi escalation oltre l'Ucraina porterà ad un conflitto mondiale con esiti distruttivi", ha detto il diplomatico. In merito alla guerra in Ucraina, secondo Kelin "è stato un grave errore da parte dei leader occidentali credere che Kiev, con l'assistenza occidentale in denaro e armi, potesse prevalere. La Russia non può essere battuta in alcun modo". "Rispetto all'Ucraina, la nostra situazione politica è stabile, la nostra economia si sta sviluppando abbastanza rapidamente, le nostre risorse sono enormi", ha proseguito l'ambasciatore. (segue) (Rel)